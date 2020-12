Grandinata eccezionale su Ponza, isola sommersa dalla grandine [FOTO]

Forte temporale con grandine colpisce Ponza. Città paralizzata dal ghiaccio, grandi disagi alla viabilità. Le immagini della grandinata.

Un forte temporale, legato all’ondata di freddo in atto, si è improvvisamente abbattuto nella tarda serata di ieri 26 dicembre sull’isola di Ponza, situata nel mar Tirreno a largo di Lazio e Campania. Il temporale ha scatenato una grandinata a dir poco eccezionale per l’isola, capace di rivestirla di bianco in pochi minuti.

I chicchi di grandine fortunatamente si sono rivelati piuttosto piccoli, non creando grandi danni o disagi. Tuttavia l’ingentissima quantità di ghiaccio caduta ha paralizzato il traffico e creato disagi enormi alla viabilità. Addirittura in alcuni punti è stato necessario spalare i cumuli di grandine, che avevano raggiunto anche i 30-40 cm di altezza. Lo scenario è simile a quello di una nevicata, ma ovviamente si è trattato solo di grandine. Diverse testate giornalistiche parlano di “nevicata su Ponza”, cadendo in errore.

A cura di Raffaele Laricchia

