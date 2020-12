Maltempo in Puglia: fulmine colpisce in pieno il campanile di una chiesa nel leccese

La Puglia è colpita in queste ore da forte maltempo. Nella notte appena trascorsa un intenso temporale si è abbattuto nel leccese. Nella cittadina di Supersano un fulmine ha colpito in pieno il campanile della Chiesa del Santissimo Sacramento, provocando danni alla struttura.

Il fulmine ha fatto cadere al suolo una vasta porzione degli archi che si stagliano sulla sommità della torre campanaria. I calcinacci caduti hanno danneggiato anche due auto in sosta. Per fortuna l’incidente si è verificato verso le 4 e questo ha evitato il coinvolgimento di persone. In molti sono stati svegliato però dal forte boato provocato dalla scarica elettrica.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e tecnici del Comune che stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona. Non si registrano ulteriori danni nella zona causati dal maltempo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook