Meteo: maltempo al sud con neve in collina. Risveglio gelido al nord in attesa della neve

Maltempo e freddo su gran parte del sud, arrivano nevicate in collina oggi su Puglia, Molise, Basilicata. Gelo al nord ma sereno al mattino, in attesa delle prime nevicate di stasera. Le previsioni meteo per oggi.

Risveglio decisamente grigio e bagnato per tante città del sud, alle prese con la “perturbazione di Natale” arrivata ben due giorni fa nel Mediterraneo. L’aria fredda ha scavato una depressione nel Tirreno, che proprio in questi minuti si sta muovendo rapidamente verso il basso Adriatico dove si intensifica ulteriormente.

La giornata dunque sarà ancora caratterizzata da maltempo diffuso ed un ulteriore calo termico che favorirà la comparsa della neve fino in collina su diverse regioni. Va meglio al nord dove troviamo cieli sereni, ma il risveglio è stato senza dubbio gelido: le temperature nella notte sono scese quasi ovunque sotto lo zero, con punte anche di -4°C in campagna e nelle piccole località della pianura Padana. Sui monti innevati le temperature sono scese sotto i -20°C. Tutto questo gelo sarà indispensabile per l’arrivo delle nevicate a partire da stasera e per metà della giornata di domani.

METEO 27 DICEMBRE 2020 | Le previsioni meteo per domani le vedremo meglio nell’aggiornamento serale, per ora concentriamoci sulla giornata odierna ricca di maltempo e freddo.

Ancora piogge soprattutto tra tarda mattina e pomeriggio su Puglia, Molise, Basilicata e Calabria. La neve scenderà fino a 600 metri tra Puglia, Basilicata e zone interne della Campania, con fiocchi occasionali fino a 500 metri. Neve fino a 400 metri sul Molise, residui fiocchi a 200 metri in Abruzzo. Piovaschi sparsi in Sicilia. Migliora nettamente su Sardegna, Lazio, gran parte della Campania. Cieli sereni al nord al mattino, mentre dal pomeriggio aumenteranno gradualmente le nubi.



In serata comincerà ad affluire la nuova irruzione polare al nord e porterà le prime nevicate in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia e colline liguri. Nel frattempo la perturbazione al sud tenderà ad allontanarsi gradualmente lasciando spazio ad un momentaneo miglioramento.

A cura di Raffaele Laricchia

