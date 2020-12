Previsioni meteo: ciclone polare porterà venti tempestosi al Centro-Sud!

Come vi abbiamo illustrato ampiamente in questo articolo, una vasta irruzione di aria polare-marittima determinerà una intensa fase di maltempo sulla nostra penisola a partire dalle prossime ore e in particolare nella giornata di Lunedì 28 Dicembre.

La perturbazione suddetta determinerà abbondanti nevicate al Nord, forti piogge e temporali al centro-sud, specialmente sul versante tirrenico, ma anche un rinforzo importante della ventilazione dai quadranti meridionali in particolar modo sulle regioni centro-meridionali (con un conseguente aumento delle temperature).

Venti fino a 100 km/h Lunedì

Già a partire dalle prime ore di domani assisteremo ad un generale e significativo rinforzo della ventilazione su gran parte d’Italia. Forti venti di libeccio interesseranno la penisola dall’Emilia Romagna in giù.

Raffiche molto intense, fino a 80-100 km/h, sono attese in particolar modo lungo la fascia appenninica, sulle regioni centrali e del versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Sicilia settentrionale, sulla Puglia.

Venti di tale intensità potranno arrecare danni sul territorio (caduta di alberi, segnaletica stradale, cornicioni etc.) e inoltre produrranno mareggiate sui litorali tirrenici.

A cura di Francesco Ladisa

