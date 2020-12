Romagna, scossa di terremoto debole su Predappio (Forlì-Cesena)

Scossa di terremoto debole avvertita in Romagna, nella zona di Predappio. Tremori lievi anche a Forlì e Cesena. I dati ufficiali dell’INGV.

Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita nella mattinata di oggi 27 dicembre 2020, esattamente alle 11.29, nell’entroterra romagnolo. L’epicentro del terremoto è stato individuato tra Tontola e Predappio, a pochi chilometri da Forlì.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 2.9 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 43 km di profondità. Questo significa che si è trattato di un sisma piuttosto profondo, ma nonostante ciò è stato comunque avvertito, molto debolmente, tra Predappio, Forlì, Cesena, Voltre e Dovadola.

La percezione di tremori lievissimi è durata per pochi istanti.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Predappio FC 3 6346 6346 Civitella di Romagna FC 8 3786 10132 Meldola FC 9 9970 20102 Dovadola FC 9 1653 21755 Galeata FC 10 2516 24271 Rocca San Casciano FC 11 1910 26181 Castrocaro Terme e Terra del Sole FC 12 6426 32607 Bertinoro FC 15 11059 43666 Santa Sofia FC 15 4136 47802 Portico e San Benedetto FC 17 756 48558 Forlimpopoli FC 17 13290 61848 Forlì FC 17 117913 179761 Modigliana FC 18 4560 184321 Tredozio FC 19 1212 185533 Premilcuore FC 20 799 186332

A cura di Raffaele Laricchia

