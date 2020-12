Terremoto Turchia: uomo si butta dalla finestra durante la scossa [VIDEO]

Terremoto Turchia, preso dal panico si getta dalla finestra

La forte scossa di terremoto avvenuta stamane in Turchia ha generato attimi di panico fra la popolazione della provincia di Elâzığ. Un uomo, durante la scossa, si è è buttato dalla finestra di un edificio ed è caduto violentemente a terra. La scena è stata ripresa parzialmente da una telecamera di sorveglianza.

VIDEO



La paura di rimanere coinvolti in crolli di edifici ha indotto molti cittadini a fuggire immediatamente dalle loro abitazioni o dai luoghi di lavoro.

La scossa, verificatasi alle 9:37 ore locali, è stata avvertita fortemente in tutta la provincia di Elâzığ, ma hanno tremato anche molte altre province della Turchia centro-orientale. Il terremoto ha provocato crepe in diversi edifici, caduta di suppellettili e oggetti in abitazioni e negozi. Non si segnalano però vittime.

A cura di Francesco Ladisa

