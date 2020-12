Forte terremoto in Croazia: la scossa in diretta in un magazzino [VIDEO]

Una forte scossa di magnitudo 5.2 si è verificata oggi alle 6:28 in Croazia, come vi abbiamo raccontato in questo primo articolo. L’epicentro è stato localizzato nel cuore del paese tra Gora, Petrinja e Sisak, in un’area densamente popolata, a soli 40 km dalla capitale croata Zagabria. A seguire è stata registrata anche una forte replica di magnitudo 4.8 alle ore 7:50.

Secondo le ultime notizie locali nell’area epicentrale si riscontrano alcuni danni a edifici, soprattutto quelli più vecchi. La città più colpita dovrebbe essere quella di Sisak, distante circa 10 km dall’epicentro, dove si segnalano per lo più muri crepati, caduta di intonaco e calcinacci. Diverse aree a rischio crollo sono state transennate. Chiusa anche una biblioteca. Danneggiati anche alcuni veicoli. Per il momento non risultano feriti.

Ecco un video registrato da una telecamera di sicurezza in un magazzino nei pressi di Sisak.

A cura di Francesco Ladisa

