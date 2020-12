Forte terremoto oggi in Croazia, paura a Zagabria: scossa avvertita anche a Trieste

Forte terremoto in Croazia a sud di Zagabria. Paura all’epicentro soprattutto su Gora e Sisak, si temono lievi danni. Scossa avvertita a Trieste, Gorizia e gran parte del Friuli. I dati INGV.

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita all’alba di oggi 28 dicembre 2020, esattamente alle 06.28, sui Balcani centro-settentrionali ed esattamente in Croazia. Il terremoto è stato avvertito anche a Trieste e gran parte del Friuli Venezia Giulia.

Secondo i dati dell’INGV e dell’EMSC (centro sismico del Mediterraneo) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.2, mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 km di profonditĂ . Epicentro nel cuore della Croazia tra Gora, Petrinja e Sisak, in piena zona abitata. Zagabria, la capitale croata, dista circa 40 km dall’epicentro.

Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutta l’area epicentrale, con tremori e boati durati diversi secondi. Paura anche a Zagabria dove tante persone sono scese in strada.

Il terremoto è stato avvertito anche in Slovenia, Bosnia e nord-est Italia: tante le segnalazioni da Trieste e Gorizia ma fortunatamente qui il terremoto è stato avvertito debolmente.

Al momento non risultano danni a cose o persone all’epicentro, ma cercheremo di informarvi con precisione nei prossimi minuti.

