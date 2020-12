Maltempo Campania: vento forte fa crollare le luminarie a Torre del Greco

Prime effetti della forte libecciata in Campania. Le intense raffiche di vento hanno spezzato e fatto precipitare parte delle luminarie a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Gli addobbi natalizi sistemati dal Comune per le festività nella zona di piazza Santa Croce sono volati via e caduti pericolosamente a terra. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e si sono riscontrati solo lievi danni.

Dopo l’iniziale paura tra i cittadini e i passanti, sul posto sono stati fatti intervenire gli agenti del vicino comando di polizia municipale, che hanno chiuso al transito il tratto di strada interessato, posto in prossimità della basilica cittadina, in attesa dell’intervento delle squadre specializzate nella rimozione delle luminarie danneggiata e il controllo delle altre.

Intanto il vento forte, che soffia fino a 37 nodi, sta interrompendo i collegamenti marittimi con mezzi veloci con le isole di Ischia e Procida. Proseguono quelli operati dalle navi, ma con molta difficoltà . Nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni che potrà comportare altre sospensioni delle corse previste.

A cura di Francesco Ladisa

