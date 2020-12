Meteo: nevicate al nord, libeccio estremo al centro-sud [PREVISIONI]

Maltempo arrivato in Italia. Nevica fino in pianura al nord, piogge su Toscana e a breve quasi tutto il centro Italia. Massima attenzione al forte vento sul centro-sud. Le previsioni meteo per oggi.

La tanto annunciata ondata di maltempo polare è arrivata a destinazione, nel Mediterraneo: sta nevicando fino in pianura su quasi tutto il nord, mentre le nubi aumentano sul centro Italia e i venti di libeccio vanno gradualmente intensificandosi.

Il vasto ciclone situato sulla Francia sarà purtroppo responsabile di una vera e propria tempesta di libeccio: il forte vento sferzerà tutto il centro-sud e le coste del nord-est nel corso della giornata odierna.

METEO 28 DICEMBRE 2020 | Nelle prossime ore le nevicate diverranno decisamente più intense sul Triveneto (mentre la quota neve salirà leggermente fino a 300-400 metri) e via via sempre più deboli sul nord-ovest. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria saranno le prime regioni a “salutare” la neve nel corso della mattina, poi toccherà anche ad Emilia e Lombardia nel primo pomeriggio. Attorno al tramonto migliorerà anche sul Triveneto.

Il tempo peggiorerà tra mattina e pomeriggio su tutto il centro Italia e Sardegna stante l’arrivo di rovesci e anche locali forti temporali.

In tarda sera i fenomeni raggiungeranno anche Campania e Puglia settentrionale.

Venti furiosi in arrivo | Il libeccio si sta già rinforzando su Sardegna e Sicilia occidentale, ma l’apice è atteso tra la mattina e il pomeriggio su tutto il centro-sud. Le raffiche di vento saranno a tratti estreme, con punte addirittura superiori ai 120 km/h sulla Sicilia settentrionale, Stretto di Messina, coste di Lazio e Campania e Salento. Sulle restanti aree del centro-sud le raffiche di libeccio saranno intense tra i 50 e 80 km/h.

Tra stasera e le ore notturne il vento inizierà gradualmente ad indebolirsi un po’ ovunque.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook