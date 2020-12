Meteo, notte da brividi al nord fino a -10°C in pianura. Si placa il libeccio al sud

Torna il sereno al nord e si attiva l’irraggiamento notturno. Gran gelo in arrivo con temperature anche di -10°C in pianura Padana. Si placa il vento forte al sud.

L’intensa perturbazione che ha attraversato la nostra penisola, con tanti disagi e danni legati soprattutto al forte vento, si sta rapidamente allontanando verso il Balcani favorendo un progressivo miglioramento del tempo.

Soffia ancora intensamente il libeccio su diverse località del sud, ma il peggio è fortunatamente passato ed ora andremo incontro ad un indebolimento graduale e costante del vento.

Il miglioramento del tempo si tradurrà in una notte davvero gelida per il nord Italia, colpito stamattina da intense nevicate su tantissime località dal Piemonte al Friuli. Il ritorno dei cieli sereni su tutto il settentrione e soprattutto la calma di vento favoriscono il fenomeno dell’irraggiamento notturno che in questo caso sarà nettamente più forte rispetto ad altre notti sereni. A far la differenza sarà proprio la copertura nevosa presente su vastissime aree della pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale: non sarà il terreno a perdere calore come in una normale notte serena, bensì sarà la neve sovrastante che parte già da una temperature di 0°C o inferiore.

Questo significa che le temperature in pianura Padana scenderanno vertiginosamente nelle prossime ore, soprattutto tra tarda notte e l’alba portandosi su valori davvero da brividi anche nelle grandi città.

Già in questi minuti troviamo temperature comprese tra 0 e -5°C su Piemonte, Lombardia ed Emilia, oltre che sulle colline del Triveneto. Le minime della notte potranno addirittura raggiungere i -10°C nelle campagne e nelle piccole località della pianura Padana, mentre in città come Torino e Milano si potranno toccare anche i -2/-4°C. Gelo intenso anche su Piacenza e Parma dove si prospettano temperature fino a -8/-9°C.

Se ci spostiamo sulle colline e le montagne, come in Trentino Alto Adige e alto Veneto, le temperature potranno addirittura portarsi fino a -20 o -25°C (attorno ai 1500-2000 metri di quota). Su Trento e Bolzano, ricoperte da almeno 15-20 cm di neve fresca, la colonnina di mercurio potrebbe scendere nella notte fino a -5/-7°C.

A cura di Raffaele Laricchia

