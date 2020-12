Neve su Milano, disagi in città: donna travolta dalla caduta di un palo

Una fitta nevicata sta interessando da stamane Milano, causando anche diversi disagi in città, soprattutto per quanto concerne gli spostamenti e il traffico.

Una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un palo mentre camminava per strada. È accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello Sanzio all’altezza del civico 21, quando, a seguito di una caduta di un albero, che ha colpito le linee aeree dei tram, uno dei ‘pali reggifilò che le sostengono è caduto a terra, colpendo la sfortunata donna.

Secondo le prima informazioni del 118 non vi sarebbero gravi conseguenze per la donna, che ha riportato un trauma cranico ma sarebbe cosciente e non correrebbe seri pericoli. Diversi gli alberi e i rami spezzati e caduti nel capoluogo lombardo dalle prime ore del mattino.

A cura di Francesco Ladisa

