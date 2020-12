Temporale su Napoli, venti devastanti causano danni ingenti [VIDEO]

Venti di tempesta su Napoli e nubifragio in serata. Danni ingenti su Mergellina, quartiere Chiaia. Abbattuti gazebo e pali, le immagini.

Il maltempo non ha risparmiato Napoli, colpita duramente non solo dai temporali ma anche da raffiche di vento tempestose. Il forte vento di libeccio aveva sferzato la città partenopea, così come tutta la Campania per l’intera giornata con raffiche tra i 60 e 100 km/h. Il vento è diventato ancor più forte in serata, all’arrivo dei temporali legati al “fronte freddo” della vasta perturbazione che sta colpendo l’Europa.Â

Il temporale ha colpito Napoli negli ultimi minuti, dove ha scatenato raffiche di vento furiose e probabilmente superiori ai 110 km/h. Purtroppo si registrano danni ingenti nella zona di Mergellina, nel quartiere Chiaia. Molti gazebo sono stati abbattuti e spazzati via. Abbattuti anche pali e altri oggetti. I danni sono stati provocati, in parte, anche dalle furiose mareggiate che si stanno abbattendo sulle coste napoletane.

Impressionante questo filmato che mostra i danni:



Fortunatamente il tempo ora volgerà gradualmente al miglioramento – LEGGI QUIÂ

A cura di Raffaele Laricchia

