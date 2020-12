Tragedia in Iran: valanghe uccidono 12 persone

Tragedia in Iran dove alcune valanghe hanno travolto e ucciso numerose persone. 12 alpinisti hanno perso la vita per il distacco di almeno due slavine sui Monti Alborz, a nord di Tehran, capitale dell’Iran.

L’incidente si è verificato nel giorno di Natale. Almeno 100 gli sciatori, impegnati sulle nevi degli ski resort dell’area, recuperati dai soccorsi. Molteplici le chiamate dei familiari in apprensione per i propri cari giunte da venerdì. Le ricerche dei dispersi, che hanno visto coinvolti elicotteri e squadre di terra, si sono concluse ufficialmente domenica.

Il servizio meteo nazionale aveva diramato un’allerta meteo per forti nevicate e vento, raccomandando prudenza nella zona. Sulle montagne di Tehran, in inverno, sono abbastanza frequenti i blizzard nevosi e di conseguenza le valanghe. Negli scorsi anni sono stati numerosi gli alpinisti e sciatori a perdere la vita in condizioni simili.

A cura di Francesco Ladisa

