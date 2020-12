Vento forte: a Roma grosso albero crolla su passante

Il forte vento di libeccio che sta sferzando il Lazio sta causando diversi disagi. Nella capitale, nelle ultime ore, sono caduti molti alberi in seguito alle intense raffiche. Sono oltre 50 gli interventi già effettuati dalle pattuglie della Polizia locale e dai vigili del fuoco.

Intorno a mezzogiorno, un grosso albero è caduto al suolo in via Stern 3, al quartiere Flaminio, travolgendo un uomo. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e ambulanze. Il personale del 118 ha soccorso il passante di 61 anni, colpito a un braccio e alla testa. L’uomo è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per una frattura scomposta agli arti superiori.

A cura di Francesco Ladisa

