Forte terremoto in Croazia, scossa avvertita anche in Italia da Trieste a Bari – primi dati INGV

Paura su Croazia e regioni adriatiche. Forte terremoto scuote Zagabria, si temono danni ingenti. Scossa avvertita a Trieste, Rimini, Venezia, Bari, Ancona, Pescara.

Una scossa di terremoto di forte entità ha colpito la Croazia nel primo pomeriggio di oggi 29 dicembre 2020, esattamente attorno alle 12.20. Il terremoto è stato avvertito anche in Italia su un ampio raggio, da Trieste a Bari.

I dati ufficiali dell’INGV informano che il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.4 sulla scala richter, con ipocentro a 10 km di profondità . Epicentro poco a sud di Zagabria, dove già ieri mattina si era verificata una scossa forte, ma molto più debole di quella odierna.

Si temono danni nella zona epicentrale, localizzata esattamente tra Petrinja, Mala Gorica, Sisak, Stara Drencina (zona abbastanza popolata). A breve arriveranno maggiori informazioni.

Il terremoto è stato avvertito fortemente a Trieste, dove la terra ha tremato per diversi secondi. Gente in strada su tutto il Triveneto. Tremori avvertiti anche in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Non ci sono danni nel territorio italiano al momento.

A cura di Raffaele Laricchia

