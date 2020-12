Forti mareggiate in Salento: almeno 20 barche affondate a Porto Cesareo

Sono importanti i danni della mareggiata che si è abbattuta sul litorale ionico della Puglia nella giornata di ieri, quando intensi venti di libeccio hanno sferzato gran parte d’Italia e soprattutto le regioni centro-meridionali.

Il vento e la forza del mare hanno provocato danni a Porto Cesareo, famosa località turistica del Salento, dove la zona del porto ha dovuto fare i conti con venti sui 70-80 km/h e una potente mareggiata.

Mareggiata che ha fatto affondare una ventina di imbarcazioni. Si tratta per lo più di barche di pescatori ma anche da diporto e grandi barche a vela i cui ormeggi non hanno retto alla forza del maltempo. Danni limitati invece sulla terraferma.

La sindaca ha lanciato oggi un messaggio di vicinanza e solidarietà per i pescatori “che con questo lavoro sfamano decine e decine di famiglie e come amministrazione cercheremo di attivarci umanamente e politicamente per aiutare l’intero comparto”. Il ricordo della notte tra il 28 e il 29 dicembre ha rimandato la memoria ad un’altra violenta mareggiata, sempre a Porto Cesareo, nel novembre del 2019 quando si registrarono disagi ancora maggiori.

A cura di Francesco Ladisa

