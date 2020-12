Grecia, forte terremoto a largo di Creta, dati INGV

Intensa scossa di terremoto a sud di Creta, in Grecia. Paura l’isola ma non ci sono danni. I dati INGV di oggi 29 dicembre 2020.

Una scossa di terremoto di forte entità ha interessato il Mediterraneo orientale nella mattinata di oggi 29 dicembre 2020, esattamente alle 09.06. Il sisma è avvenuto poco a sud di Creta, precisamente a largo della piccola isola di Gavdos.

Secondo i dati provenienti dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.0, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità . Il terremoto è stato nettamente avvertito su Gavdos e tutta l’isola di Creta, soprattutto nelle città di Plakias e Matala. La terra ha tremato nettamente per alcuni secondi, ma fortunatamente non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

