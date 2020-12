Intenso terremoto scuote il nord Italia, paura a Verona, tremori a Milano, Bologna e Venezia

Intensa scossa di terremoto in Veneto, epicentro a sud di Verona (Isola della Scala). Paura anche a Milano, Bologna, Venezia, Trento.

Non c’è pace quest’oggi nel Mediterraneo dal punto di vista sismico: dopo il fortissimo terremoto della Croazia che ha causato ingenti danni, la terra sta tremando anche sul nord Italia e precisamente nel veronese.

Dopo la moderata scossa delle 14.02 nel veronese, è stata registrata un’altra scossa di terremoto ancor più intensa 15.36 con epicentro sempre su Salizzole e Isola della Scala.

Secondo i dati provvisori dell’INGV, il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.4, con ipocentro a 9 km di profondità . Tanta paura all’epicentro, soprattutto su Isola della Scala, dove la gente si è precipitata per strada.

Paura anche a Verona e Mantova, vicine all’epicentro. Il terremoto è stato avvertito su gran parte del nord Italia, soprattutto sull’Emilia centrale tra modenese e ferrarese, Lombardia, Trentino e Veneto.

Tremori avvertiti anche a Milano, Bologna e Venezia.

Non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Salizzole VR 2 3779 3779 Bovolone VR 5 15888 19667 Isola della Scala VR 6 11536 31203 Nogara VR 7 8586 39789 Sorgà VR 7 3042 42831 Concamarise VR 7 1077 43908 Erbè VR 7 1847 45755 Castel d’Ario MN 9 4736 50491 Sanguinetto VR 10 4101 54592 Trevenzuolo VR 11 2753 57345 Villimpenta MN 11 2186 59531 Gazzo Veronese VR 11 5402 64933 Oppeano VR 12 9900 74833 Palù VR 12 1262 76095 Isola Rizza VR 12 3266 79361 Buttapietra VR 13 7060 86421 Vigasio VR 13 9973 96394 Cerea VR 13 16529 112923 Casaleone VR 13 5806 118729 Castelbelforte MN 13 3221 121950 San Pietro di Morubio VR 14 3008 124958 Bigarello MN 14 2087 127045 Roncoferraro MN 15 7130 134175 Nogarole Rocca VR 15 3677 137852 Roverchiara VR 15 2771 140623 Castel d’Azzano VR 16 11767 152390 San Giovanni Lupatoto VR 16 25066 177456 Zevio VR 16 14953 192409 Bonavigo VR 17 2010 194419 Angiari VR 18 2218 196637 Ronco all’Adige VR 18 6029 202666 Albaredo d’Adige VR 18 5254 207920 Povegliano Veronese VR 19 7113 215033 San Giorgio di Mantova MN 19 9519 224552 Sustinente MN 19 2109 226661 Serravalle a Po MN 19 1541 228202 Belfiore VR 20 3144 231346 Ostiglia MN 20 6818 238164

A cura di Raffaele Laricchia

