Meteo, risveglio gelido al nord: -10°C vicino Piacenza. Ancora nubi e piogge su molte regioni

Notte gelida al nord con temperature fino a -10°C. Ancora nubi e piogge sul lato tirrenico e nord-est, schiarite altrove. Le previsioni meteo per oggi 29 dicembre 2020.

Come ampiamente preannunciato ieri sera, si è rivelata una notte davvero gelida per gran parte del nord Italia, soprattutto per le valli e le località pianeggianti. La temperatura è crollata nella notte grazie ai cieli sereni e alla vasta copertura nevosa al suolo, specie tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Il calo sensibile delle temperature è stato permesso dal fenomeno dell’irraggiamento notturno.

Tra le temperature più basse rilevate all’alba in Val Padana troviamo Villanova sull’Arda, situata vicino Piacenza, che ha toccato i -10.1°C. Piacenza si è fermata “solo” a -5.5°C. Temperature fino a -7°C anche in Piemonte e Lombardia, specie in campagna e nelle piccole località.

METEO 29 DICEMBRE 2020 | Tempo variabile perlopiù sui settori tirrenici e al nord-est, dove continuano ad affluire correnti umide e instabili da ovest. Possibilità di piogge sparse su Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Campania. Tra pomeriggio e sera fenomeni in arrivo anche su Calabria e Salento. Andrà decisamente meglio sul lato adriatico e ionico dove avremo ampie schiarite specie al mattino.



A cura di Raffaele Laricchia

