Terremoto in Croazia, chiusa la centrale nucleare di Krško in Slovenia

Danni e paura in Croazia a causa del forte terremoto di magnitudo 6.4. Chiusa la centrale nucleare della Sovenia.

La forte scossa di terremoto che ha colpito la Croazia ├Ę stata avvertita su gran parte della penisola balcanica e in Italia, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Panico anche in Slovenia, distante circa 100 km dall’epicentro, dove la terra ha tremato per oltre 15 secondi.

In via precauzionale le autorità slovene hanno imposto la chiusura della centrale nucleare di Krško. La struttura non dovrebbe presentare danni secondo un primo rilevamento da parte degli esperti.

La centrale nucleare di Krško è situata a Krško, in Slovenia. La centrale è stata connessa alla rete il 2 ottobre 1981, entrando in operatività il 15 gennaio 1983; è stata costruita come joint venture dalla Slovenia e dalla Croazia entrambe parti della Jugoslavia a quel tempo. È dotata di un reattore ad acqua pressurizzata Westinghouse di costruzione canadese da 696 MW elettrici netti contenente 48,7 tonnellate di "combustibile" a base di ossido d'uranio.

A cura di Raffaele Laricchia

