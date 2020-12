Continua a tremare la Croazia, intense scosse di terremoto all’alba, avvertite a Trieste

Due scosse di terremoto al primo mattino in Croazia, paura a Zagabria e soprattutto tra Sisak e Petrinja. Scosse avvertite in Friuli Venezia Giulia specie a Trieste. I dati INGV.

Continua a tremare la Croazia dopo la forte scossa di ieri pomeriggio. Come spesso avviene dopo un evento di forte entità , si innesca una sequenza sismica di “assestamento” ed è plausibile imbattersi in altre scosse intense nelle ore successive.

La terra è tornata a tremare con vigore proprio negli ultimi minuti, attorno alle 06.15 e alle 06.26, in tutta la Croazia.

Dai primi dati che arrivano dal centro sismico INGV le due nuove scosse di terremoto hanno raggiunto la magnitudo richter 5.0, mentre l’ipocentro è localizzato a 10 km di profondità . Epicentro localizzato alcuni chilometri più a nord del sisma di ieri, tra Letovanic e Star Brod, circa 30 km a sud di Zagabria. Paura tra Petrinja e Sisak dove la gente ha trascorso la notte fuori casa e ha chiaramente avvertito questo nuovo intenso terremoto (leggi qui gli ultimi aggiornamenti).

La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Trieste e gran parte del Friuli Venezia Giulia.

A cura di Raffaele Laricchia

