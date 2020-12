Gigantesca frana in Norvegia: case crollate, feriti e dispersi

Una spaventosa frana si è verificata in Norvegia poche ore fa, nella località di Ask a Gjerdrum, situata nella contea di Viken a una quarantina di km da Oslo.

Diverse case sono crollate per effetto della vasta area di terra franata, alcune si trovano sul bordo di una grossa voragine. Tra le 150 e 200 persone sono state evacuate e molte sono rimaste ferite (almeno 9). Al momento si parla di una vittima. Ci sarebbero anche dei dispersi, ma le notizie sono ancora abbastanza frammentarie.

Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. La polizia ha raggiunto il luogo del disastro verso le 4:00 di mercoledì. Le persone sono state soccorse con l’elicottero, alcune sono state portate via in ambulanza, racconta il sindaco Anders Østensen che descrive la situazione come molto drammatica: Gjerdrum ha 6.800 abitanti. A Ask, dove si è verificata la frana, vivono circa 5000 persone.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la frana, ma negli anni smottamenti e crolli sono stati abbastanza frequenti in quest’area.

A cura di Francesco Ladisa

