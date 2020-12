Meteo, fine 2020 con l’ombrello: oggi nubi, piogge e temporali

Maltempo che insiste su tante regioni del centro-sud. Piogge e temporali su Toscana, Campania e Puglia, anche forti. Le previsioni meteo per oggi.

Un finale di 2020 decisamente instabile per l’Italia, dove l’ombrello si rivelerà un fedele compagno. L’alta pressione latita e così ne approfittano le correnti umide e fredde provenienti da ovest, pronte a sviluppare nubi, piogge e temporali.

Lo scatto satellitare di questa mattina ci mostra chiaramente le tante nubi che avvolgono l’Italia da nord a sud, mentre piogge e locali intensi temporali minacciano le regioni tirreniche (soprattutto la Toscana).

METEO 30 DICEMBRE 2020 | Giornata nuvolosa e instabile su quasi tutta Italia, in particolare su Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Puglia. Possibilità di temporali intensi su Toscana e Campania (al mattino) e in Puglia (tra pomeriggio e sera). Non escludiamo locali forti grandinate. Piogge sparse e deboli su Calabria, Molise, Emilia, Liguria orientale.

In giornata nubi in aumento anche su Calabria e Sicilia con l’arrivo di rovesci sparsi.

Nord Italia più al riparo quest’oggi: i cieli saranno spesso nuvolosi con schiarite sull’estremo nord-ovest e con fenomeni quasi inesistenti.



A cura di Raffaele Laricchia

