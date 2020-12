Auguri di buon anno 2021: immagini e gif animate da inviare su whatsapp, facebook

Stiamo per buttarci alle spalle un 2020 decisamente difficile per tutti noi. Quest’anno più che mai, con l’emergenza sanitaria e le restrizioni in atto, sarà un capodanno diverso. La distanza si farà sentire ma non ci impedirà di mandare un messaggio di auguri a chi sarà lontano, che sia un amico, un conoscente o un parente.

Abbiamo raccolto per voi alcune fra le migliori immagini (e gif animate) da scaricare e condividere all’interno delle conversazioni WhatsApp, attraverso facebook, Instagram o altri canali per fare i vostri auguri di buon anno. Immagini ironiche e di speranza, per augurare con un sorriso un 2021 migliore.

Immagini e GIF auguri di buon anno 2021

A cura di Francesco Ladisa

