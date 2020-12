Continua a tremare l’Etna, scossa di terremoto più intensa alle 22.54, paura a Catania

Trema il catanese, sequenza di scosse di terremoto in atto. Nuova scossa intensa sull’Etna alle 22.54. I dati INGV.

Continua a tremare senza sosta l’Etna, dove è in atto una notevole sequenza sismica proprio negli ultimi minuti del 2020. Vi abbiamo parlato poc’anzi delle molte scosse di terremoto avvenute, alcune delle quali superiore alla magnitudo 3.

Una nuova scossa, ben più intensa della precedente, è stata avvertita chiaramente alle 22.54 su gran parte della Sicilia centro-orientale.

Dai primi dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.8, con ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro sempre su Ragalna, sul versante meridionale dell’Etna. La scossa è stata nettamente avvertita sull’Etna, Ragalna, Paternò, Santa Maria di Licodia e tutti i centri abitati nel raggio di 30 km. Tremori e boati anche a Catania. Sisma avvertito anche a Siracusa, Enna e Messina in modo più lieve.

Questa nuova scossa è stata preceduta da un sisma moderato alle 22.51 con magnitudo 3.2.

Sono ben 11 le scosse avvenute in serata nel catanese, di cui ben 6 con magnitudo superiore al 3.0. La più intensa al momento è quella delle 22.54 con magnitudo 3,8.

Non ci sono danni a cose o persone. È altamente probabile una nuova importante eruzione dell’Etna nelle prossime ore.

Centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Ragalna CT 4 3924 3924 Belpasso CT 7 28108 32032 Nicolosi CT 8 7463 39495 Santa Maria di Licodia CT 8 7641 47136 Biancavilla CT 8 24007 71143 Pedara CT 10 14102 85245 Paternò CT 10 48228 133473 Camporotondo Etneo CT 11 5023 138496 San Pietro Clarenza CT 11 7743 146239 Adrano CT 11 36122 182361 Trecastagni CT 11 10910 193271 Mascalucia CT 12 31958 225229 Viagrande CT 13 8563 233792 Tremestieri Etneo CT 13 20589 254381 Zafferana Etnea CT 13 9517 263898 Gravina di Catania CT 14 25838 289736 Aci Bonaccorsi CT 15 3524 293260 San Giovanni la Punta CT 15 23060 316320 Sant’Agata li Battiati CT 15 9479 325799 Milo CT 16 1087 326886 Aci Sant’Antonio CT 16 17984 344870 Misterbianco CT 16 49410 394280 Motta Sant’Anastasia CT 16 12116 406396 Santa Venerina CT 16 8592 414988 San Gregorio di Catania CT 17 11966 426954 Valverde CT 17 7840 434794 Aci Catena CT 17 29851 464645 Bronte CT 18 19172 483817 Acireale CT 19 52622 536439 Sant’Alfio CT 19 1582 538021 Centuripe EN 20 5470 543491 Aci Castello CT 20 18723 562214

A cura di Raffaele Laricchia

