Meteo: il 2020 si conclude con una breve pausa, Capodanno con maltempo e neve!

Il 2020 ci saluta con una breve pausa, ma da stasera prime piogge sull’alto Tirreno. Capodanno con freddo, neve e maltempo.

Dal satellite ma anche dalla finestra è evidente il miglioramento del tempo su tutta Italia rispetto ai giorni scorsi: il 2020 ha deciso di congedarsi con una breve pausa dal maltempo che, ormai è certo, tornerà con intenzioni pessime ad inizio 2021.

METEO 31 DICEMBRE 2020 | Giornata complessivamente stabile soprattutto al centro-nord dove avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più al sud, in particolare sul basso Tirreno tra Campania e Sicilia, ma i fenomeni saranno molto deboli e isolati. Ampie schiarite sui versanti adriatici e ionici. Il clima si presenta molto freddo al nord e tale resterà per l’intera giornata: ad intensificare il freddo ci pensa la neve ancora presente al suolo sul nord-ovest, capace di innescare un calo termico notturno notevole (registrati fino a -6/-8°C in pianura Padana).



Da stasera, tuttavia, inizieranno a manifestarsi i primi effetti della perturbazione di Capodanno, una nuova ondata di maltempo che investirà la nostra penisola nel corso dei primi giorni del 2021. Le prime piogge e locali temporali arriveranno stasera su Liguria e Toscana, mentre domani coinvolgeranno gran parte del nord e del centro Italia. Tornerà la neve fino a bassissima quota al nord-ovest, anche in pianura su Piemonte, Emilia occidentale e parte della Lombardia.

Ancora occasione di nevicate per Torino, Cuneo, Novara, Alessandria, Asti, Pavia e finanche Milano (quest’ultima da valutare nei prossimi aggiornamenti).

Capodanno momentaneamente più stabile su parte del sud, in particolare Puglia, Calabria e Sicilia, ma anche qui arriverà il maltempo entro il week-end.

A cura di Raffaele Laricchia

