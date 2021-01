Buon onomastico Basilio e Gregorio, santi del 2 gennaio. Immagini e gif di auguri per facebook e whatsapp

Basilio e Gregorio, santi del 2 gennaio. Immagini e gif di auguri per facebook, whatsapp, instagram, per festeggiare l’onomastico.

Il 2 gennaio si commemorano i Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Le vite di entrambi sono strettamente collegate ed entrambi sono definiti nel Martirologio Romano come Vescovi e Dottori della Chiesa Cattolica.

Basilio nacque nel 329 nell’antica località di Cesarea in Cappadocia, oggi nota come Kayseri e situata in Turchia, mentre morì nel 379 a causa di una malattia incurabile. Basilio fronteggiò le eresie ariane e fu molto importante per la diffusione del dogma trinitario tra i fedeli.

Anche Gregorio Nazianzeno nacque nel 329, in un villaggio asiatico. Dopo che iniziò il suo percorso di vita come ebreo, si trasferì a Cesarea e divenne grande amico di Basilio. Suo padre lo fece diventare sacerdote nel 361 quasi con la forza, dato che Gregorio non ne aveva alcuna intenzione.

Il 2 gennaio, dunque, si festeggiano gli onomastici di Basilio e Gregorio. Di seguito una raccolta di immagini simpatiche da poter inviare ai vostri amici che portano questi due splendidi nomi. Potete salvare le immagini sul vostro computer cliccando col tasto destro del mouse su di esse e cliccando poi “salva immagine con nome”.

A cura di Raffaele Laricchia

