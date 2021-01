Eruzione dell’Etna nella notte di Capodanno, lo spettacolo offerto dalla natura

L’Etna erutta nella notte di Capodanno, dopo le scosse di terremoto di ieri. Le foto dell’eruzione.

Dopo le numerose scosse di terremoto che ieri sono state avvertite sulla Sicilia orientale, soprattutto nel catanese, l’Etna è tornato a dar spettacolo. Dopo una simile sequenza sismica era facile attendersi da un momento all’altro il risveglio dell’attività stromboliana sul cratere dell’Etna e così è stato.

C’è stata notevole apprensione tra gli abitati del catanese e soprattutto a ridosso dell’Etna, considerando che le scosse di terremoto iniziavano a diventare via via più insistenti e forti, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze eccezion fatta per l’eruzione, avvenuta proprio a ridosso della mezzanotte.

Il vulcano ha dato spettacolo con fontane di lava e boati. Le immagini che vi mostriamo sono state scattate da Boris Behncke.

A cura di Raffaele Laricchia

