Meteo, ecco la perturbazione di Capodanno con pioggia e neve

Capodanno con piogge e neve anche in pianura. Il nuovo anno parte col maltempo! Le previsioni meteo per oggi.

Il 2021 parte con nubi e piogge su tante nostre regioni, soprattutto al nord e sul versante tirrenico. Come preannunciato è arrivata anche la neve ad inaugurare il nuovo anno perlopiù sulle pianure dell’Emilia occidentale e del Piemonte, mentre nevica in collina sul resto del settentrione. Un inizio d’anno decisamente più bello e stabile per Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove il Sole fa capolino tra le poche nubi presenti.

METEO 1 GENNAIO 2021 | Bassa pressione in formazione nel Tirreno settentrionale: il maltempo si intensificherà tra pomeriggio e sera su tutto il nord, coinvolgendo anche il Triveneto. Piogge e temporali su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Sardegna.

Neve sulla pianura Padana occidentale fino in pianura, soprattutto su Piemonte ed Emilia occidentale. neve fin sui 200-300 metri in Lombardia e Liguria centrale. Non escludiamo momentanee comparse della neve anche in pianura o sulle coste nel savonese, nel pavese e nel milanese. Nevicherà in collina sul nord-est, oltre i 900-1000 metri sull’Appennino centro-settentrionale.



A cura di Raffaele Laricchia

