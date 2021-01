Previsioni meteo, inizio di settimana con freddo, maltempo e ancora NEVE

L’alta pressione pressione si rivelerà la grande assente di questo inizio del 2021. Le correnti nordatlantiche continueranno a dominare incontrastate sul Mediterraneo grazie alla presenza di un vasto anticiclone tra Atlantico centrale e Groenlandia che spinge verso l’Europa masse d’aria polari-marittime. Parte di quest’aria fredda scivola sin verso l’Italia, attraverso la Francia, favorendo maltempo diffuso al centro-nord e nevicate copiose in montagna.

Ad inizio prossima settimana la situazione non subirà modifiche di rilievo. Tralasciando una brevissima pausa nella giornata di lunedì 4, che vedrà tempo variabile con qualche piovasco isolato sul lato tirrenico, ci aspetta una nuova intensa perturbazione nella giornata di martedì 5: quest’ondata di maltempo, sempre di stampo nord-Atlantico, porterà nubi su gran parte d’Italia e piogge diffuse su regioni tirreniche e al nord.



Non è tutto: oltre alla pioggia tornerà la neve a bassa quota sul nord-ovest, a tratti anche in pianura sul Piemonte ed Emilia occidentale. Neve in collina su Lombardia e gran parte del nord-est. Nevicherà in maniera abbondante sulle Alpi e anche sull’Appennino oltre gli 800-1000 metri di altitudine. Insomma ancora tempo spiccatamente invernale con freddo nella norma, piogge e nevicate. Un vero toccasana soprattutto per i nostri monti e i ghiacciai che avranno modo di consolidare tutte queste nevicate nel corso dell’inverno, in vista del periodo estivo.

A cura di Raffaele Laricchia

