Meteo: depressione nel Tirreno, giornata carica di maltempo e nevicate

Una nuova perturbazione nord atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta causando un diffuso peggioramento del tempo sulla nostra penisola, soprattutto sul centro-nord. L’aria umida e fredda proveniente da nord-ovest sta innescando la formazione di una profonda depressione nel Tirreno centro-settentrionale ed è proprio questa a dirottare sulle nostre regioni nubi cariche di pioggia e neve.

METEO 2 GENNAIO 2021 | Giornata di forte maltempo sulle regioni tirreniche e al nord: avremo piogge diffuse e localmente intense, soprattutto su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Piogge e anche temporali forti in arrivo su Calabria (specie lato ionico), Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Nubi, piogge e locali temporali anche in Sardegna, Campania, Lazio, Toscana. Leggermente meglio solo su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

La neve scenderà a bassa quota in Piemonte, mentre su Lombardia, Liguria e Triveneto nevicherà oltre i 400-600 metri di altitudine. Nevicate abbondanti sulle Alpi e Appennino settentrionale, soprattutto oltre i 1000 metri dove entro stasera cadranno altri 50-80 cm di neve fresca.

Soffierà in modo sostenuto fino al pomeriggio il vento di scirocco al sud, specie in Puglia, ed il libeccio su versante tirrenico, specie tra Toscana e Lazio.



A cura di Raffaele Laricchia

