Enorme frana in Norvegia: 5 vittime e 1000 evacuati

Giorni fa vi avevamo parlato della spaventosa frana che ha colpito la Norvegia (Sabato 30 Dicembre), in particolare la piccola località di Ask a Gjerdrum, a circa 40 km da Oslo.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di un bilancio salito a 5 vittime. Lo riferiscono le squadre di soccorso norvegesi dopo la scoperta di un nuovo corpo. Finora sono stati rilasciati solo i dettagli sul primo corpo ritrovato, che è quello di un uomo di 31 anni.

In seguito alla frana almeno altre 10 persone hanno riportato ferite. 9 sono le case crollate, mentre alcune sono rimaste praticamente sull’orlo della voragine. Circa 1.000 persone sono state evacuate. Le ricerche sono ancora in corso per trovare altre persone scomparse, tra cui due ragazze.

A cura di Francesco Ladisa

