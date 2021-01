Meteo: domenica variabile tra schiarite e rovesci, quanta neve sui monti!

Prosegue il maltempo su tante regioni, ancora neve in Appennino e sulle Alpi fino in collina. Temporali sulle tirreniche. Meteo per oggi.

Nubi, piogge e nevicate non accennano a mollare la presa su tante nostre regioni, soprattutto su quelle tirreniche e del nord. Il responsabile di cotanto maltempo è un flusso d’aria fredda e umida proveniente dal nord Atlantico, dalla Groenlandia, che continua ad attraversare il Mediterraneo senza un attimo di tregua, apportando instabilità e sbalzi termici sulla nostra penisola.

METEO 3 GENNAIO 2020 | Giornata nel complesso variabile con due tipi di tempo tra lato tirrenico ed adriatico: tante nubi e rovesci su Toscana, Lazio, Campania, Umbria e Sardegna, mentre avremo schiarite su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Al più potrebbe irrompere qualche rapida pioggia nel pomeriggio sulla Puglia.

Tante nubi al nord ma fenomeni fortunatamente in graduale esaurimento nel corso della giornata. Più stabile su Calabria, Basilicata e Sicilia al mattino e pomeriggio, mentre in serata sopraggiungeranno locali piogge specie tra Sicilia orientale e Calabria.

Continuerà a nevicare fino in alta collina sull’Appennino settentrionale, con accumuli decisamente importanti che andranno a sommarsi a tutta la neve già caduta (fino a 2 metri già presenti attorno ai 1500 metri). Nevicate a bassa quota sparse sul Piemonte, in collina sul resto del nord.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, ve ne abbiamo parlato qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

