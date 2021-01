Previsioni meteo: la befana porta maltempo e neve a bassa quota

Ancora maltempo e neve in Italia. Diffuso peggioramento martedì 5, poi Epifania con freddo e maltempo. Torna la neve a bassa quota. Previsioni meteo.

Come già vi avevamo anticipato nei precedenti aggiornamenti il tempo non cambierà anche nel corso della settimana entrante. L’alta pressione è bel lontana dall’Italia, precisamente si trova in pieno Atlantico, e questo lascerà le nostre regioni ancora a lungo in balia delle fredde correnti nord Atlantiche.

Mentre vi scriviamo sono in atto numerosi acquazzoni soprattutto al centro-nord e lato tirrenico, mentre nevica generalmente oltre i 600-800 metri di altitudine su Alpi e Appennino settentrionale. Locali fenomeni sono in atto anche al sud, il tutto in un contesto freddo con temperature nelle medie del periodo.

Nei prossimi giorni, come detto, la situazione non subirà grosse variazioni: una nuova perturbazione nord Atlantica scivolerà verso il Mediterraneo e porterà ancora piogge, temporali e neve a bassa quota tra martedì 5 e mercoledì 6.

In questa occasione la neve raggiungerà quote ancor più basse sulle regioni centrali, proprio nel giorno dell’Epifania. Tornerà la neve a bassissima quota anche sulle regioni settentrionali, mentre piogge e temporali investiranno il sud.

Ma vediamo il tempo nel dettaglio per i giorni del 5 e 6 gennaio:

– MARTEDI’5: peggioramento intenso su tutto il nord e lato tirrenico. Arrivano rovesci e locali temporali soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna. Neve sul nord-ovest fino in pianura su torinese, cuneese, astigiano, alessandrino, piacentino, parmense. Neve a quote basse anche in Lombardia e alto Piemonte (fino a 200-300 metri). Neve sull’Appennino settentrionale oltre 700-800 metri di quota, fino a 200-300 metri in Liguria.

Dalla sera peggiora anche al sud (nubi e piogge in arrivo).

– MERCOLEDI’ 6, EPIFANIA: graduale miglioramento al nord ovest, mentre arriva la neve fino a bassa quota sul nord-est. Fiocchi fino a 200-300 metri su Veneto e Friuli Venezia Giulia, neve fin sui fondovalle del Trentino Alto Adige. Residue nevicate a bassa quota in Emilia Romagna.

Maltempo diffuso al centro, con neve fino a 300 metri in Toscana e zone interne delle Marche, fino a 500-600 metri su Umbria, Lazio e Abruzzo. Quota neve via via più alta man mano che ci spostiamo verso sud.

Piogge e tempo perturbato su coste e pianure, con clima freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

