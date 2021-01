Puglia: violenta grandinata su Noci, nel barese, città imbiancata

Intenso temporale su Noci, in provincia di Bari. Città imbiancata dalla grandine.

Un’improvviso forte temporale formatosi nell’entroterra pugliese ha colpito con notevole intensità la cittadina di Noci, sulle Murge del sud-est barese. Il temporale, condito da tuoni e fulmini, ha dato vita ad una violenta grandinata che ha investito gran parte dell’abitato di Noci.

Fortunatamente i chicchi di grandine si sono rivelati piuttosto piccoli, sebbene caduti in grande quantità: strade, tetti, prati e auto sono stati imbiancati dalla grandine dando addirittura gli effetti di una nevicata. Ovviamente non si tratta di neve ma di grandine, al più mista a qualche chicco di gragnola.

Non ci sono danni a cose o persone a seguito dell’intensa grandinata.

A cura di Raffaele Laricchia

