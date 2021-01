Maltempo Lazio: frana strada fra Canterano e Subiaco

Le piogge reiterate degli ultimi giorni stanno creando dei disagi nel Lazio, con frane e smottamenti registrati nelle zone interne della regione.

Nelle ultime ore una frana si è verificata fra Canterano e Subiaco, in valle Aniene (provincia di Roma): un tratto di strada sp47A è crollata per il cedimento del terreno. Il punto interessato è quello al km 12.400.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della protezione civile di Gerano e di altri comuni vicini. Ecco il comunicato del comune di Rocca Canterano:

“Si segnala la chiusura della strada provinciale 47A al km 12.400 causa frana. Il tratto interessato si trova  nel comune di Canterano e di fatto interrompe la possibilità di transito verso il comune di Subiaco tramite la via principale, quotidianamente percorsa dai cittadini di Rocca Canterano e Canterano al fine di recarsi a lavoro o semplicemente per provvedere alla spesa familiare. Come si può evincere dalle immagini il tratto risulta completamente impraticabile. Si invitano pertanto i cittadini ad utilizzare vie alternative nella speranza che tale situazione possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile”.

A cura di Francesco Ladisa

