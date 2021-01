Meteo: leggero miglioramento solo oggi, da domani altra vasta perturbazione

Giornata di transizione oggi 4 gennaio 2021, in attesa di una nuova intensa perturbazione nord Atlantica. Le previsioni meteo.

Un lunedì variabile per quasi tutta Italia, alle prese con un flusso freddo e umido proveniente dal nord Atlantico senza alcuna comparsa, nemmeno blanda, dell’anticiclone. La giornata odierna si rivelerà comunque molto meno perturbata rispetto ai giorni scorsi, ma trattasi solo del breve periodo di transizione tra una perturbazione e l’altra.

METEO 4 GENNAIO 2021 | Fenomeni blandi e isolati sul lato tirrenico, specie Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Liguria. Residue piogge con neve a bassa quota in Piemonte al mattino (migliora in giornata). Nubi su Puglia, Calabria, Basilicata e nord-est ma con fenomeni quasi inesistenti: anche qui arriveranno schiarite nel corso della giornata.

Sereno o poco nuvoloso su Sicilia, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna, Umbria.

Il nuovo peggioramento si affaccerà tra domani e l’Epifania, il quale contribuirà all’arrivo della neve fino a bassa quota su tante regioni del centro-nord. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui.

A cura di Raffaele Laricchia

