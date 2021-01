Arriva la befana! Immagini e GIF di auguri per l’Epifania 2021

Arriva la befana! Immagini e GIF per gli auguri dell’Epifania, da mandare su facebook, messenger, instagram, whatsapp.

Si avvicina l’Epifania, festa attesa soprattutto dai più piccoli per lo scambio delle calze piene di delizie. Tanti di voi vorranno scambiarsi gli auguri, magari con un’immagine divertente, per cui abbiamo pensato di radunare per voi tante immagini simpatiche da scaricare e inviare ai vostri contatti.

Abbiamo messo a disposizione per voi varie immagini e GIF che potrete scaricare sul computer o cellulare (cliccando col tasto destro e poi “salva immagine come”) ed inviare su facebook, whatsapp, telegram, instagram e altri social.

Buona befana a tutti!

