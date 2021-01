Meteo: forte maltempo al centro-nord, intense nevicate in collina

Freddo, piogge e nevicate in Italia. Giornata perturbata specie al centro-nord, forti nevicate in Appennino. Le previsioni meteo.

Come ampiamente preannunciato il tempo è peggiorato nuovamente su gran parte della penisola ed in particolar modo al centro-nord. Una nuova perturbazione proveniente da ovest è arrivata nel Mediterraneo creando scompiglio: tante le nubi che avvolgono l’Italia centro-settentrionale, mentre piove diffusamente su Toscana, Lazio, Emilia, Liguria, Marche. Nevica con forza sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote di collina, mentre nevica anche in pianura sul basso Piemonte.

METEO 5 GENNAIO 2020 | I fenomeni si sposteranno gradualmente anche sul nord-est tra tarda mattina e pomeriggio, mentre avanzerà un momentaneo miglioramento su Liguria, Toscana, Marche, Umbria settentrionale e nord-ovest. Nevicate in graduale attenuazione sul basso Piemonte, ma sempre fino in pianura.

Maltempo diffuso al centro Italia per quasi tutta la giornata, specie su Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria meridionale: nevicate fin sui 600-700 metri di altitudine in Appennino, localmente molto abbondanti. Qualche fenomeno residuo anche in Sardegna con neve in alta collina.

Rovesci sparsi anche in Campania e, dal pomeriggio, anche in Puglia e Basilicata. Schiarite su Calabria e Sicilia.

Dalla sera (specie tarda serata) arrivano nuove piogge e nevicate in collina in Toscana.

A cura di Raffaele Laricchia

