Una intensa scossa di terremoto si è verificata stamane nell’Oceano Pacifico, alle ore 7:20 italiane. Il sisma, di magnitudo 6.2 sulla scala Richter, è stato localizzato in mare a est delle Kermadec Islands (Nuova Zelanda).

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 26 km, non ha causato alcun danno a cose o persone per via dell’epicentro in mare ben lontano da aree abitate.

A cura di Francesco Ladisa

