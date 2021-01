Terremoto in Croazia, nuova scossa intensa avvertita anche a Trieste e Friuli

Forte terremoto in Croazia nel pomeriggio dell’Epifania, tremori anche in Friuli e Trieste. I dati INGV.

Continua a tremare la Croazia dopo il devastante terremoto di due settimane fa. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi 6 gennaio 2021, esattamente alle 17.00, sulla Croazia a sud di Zagabria.

Secondo i dati dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)), il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.2 con ipocentro fissato a 10 km di profondità. Epicentro localizzato nell’area tra Sisak e Petrinja, 40 km a sud si Zagabria.

Il terremoto è stato avvertito nettamente in tutta la Croazia, Ungheria occidentale, Bosnia settentrionale, Slovenia e finanche in Italia.

Molte segnalazioni arrivano dal Friuli Venezia Giulia, in particolare da Trieste dove la terra ha tremato per alcuni secondi in modo lieve. Nel territorio italiano ovviamente non ci sono danni a cose o persone, mentre all’epicentro la situazione sarà da valutare nei prossimi minuti.

Raffaele Laricchia

