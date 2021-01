Umbria: forti nevicate nella zona di Norcia, migliaia di case senza energia elettrica

Maltempo e nevicate continuano a persistere sull’Appennino centrale. Nella serata di ieri importanti disagi si sono registrati in Umbria, in particolare fra Norcia, Cascia e Preci, dove migliaia di utenze sono rimaste senza energia elettrica per diverse ore.

Le squadre Enel hanno lavorato anche durante la notte per ripristinare la corrente, con le amministrazioni comunali che hanno cercato di fronteggiare i disagi con dei gruppi elettrogeni.

“Al momento – spiega il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno – resta da riparare un guasto sul territorio di Preci, ma si tratta di una zona difficile da raggiungere”. “In quel punto – aggiunge – c’è oltre un metro di neve ed è complicato anche individuare la strada, insieme alla Protezione civile stiamo offrendo il massimo supporto alle squadre dii Enel”.

A cura di Francesco Ladisa

