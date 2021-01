Lazio, maltempo e disagi nel reatino per smottamenti e neve

Neve, frane e smottamenti causano disagi e danni nel reatino. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Il maltempo che da giorni sta attanagliando il centro Italia, con piogge e nevicate, sta causando molti disagi nel reatino. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per impedire danni e disagi nella circolazione strada, a seguito di alcune frane, smottamenti, alberi caduti a causa della neve o alberi finiti sulle linee elettriche.

Le località più colpite dal maltempo sono Borbona, Amatrice, Santa Giusta, Vallemare, Bacugno, Laculo, Cittareale e anche sulla Salaria per Ascoli, all’altezza del paese di Sigillo. Grosse difficoltà nel comune di Castel Sant’Angelo per il traino di un camion dal peso di 420 quintali uscito di strada con la Salaria rimasta chiusa al traffico. L’intervento è durato oltre due ore. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nei comuni e nelle frazioni di Contigliano, Greccio, Torricella in Sabina, Poggio Fidoni, Sant’Elia, Poggio Perugino, Ornaro, Pie’ di Moggio, San Giovanni Reatino e infine sul Monte Terminillo.

Nei prossimi giorni arriverà una nuova intensa ondata di maltempo che porterà oltre alle piogge anche ingenti nevicate in Appennino, soprattutto oltre i 1000 metri di quota nel reatino.

A cura di Raffaele Laricchia

