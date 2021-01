Meteo: pochi attimi di tregua, altre piogge nelle prossime ore

Torna la pioggia oggi su alcune regioni del centro-sud, momentaneo miglioramento al nord. Le previsioni meteo per oggi.

Tempo in momentaneo miglioramento questa mattina su quasi tutto il centro-nord, mentre una nuova copertura nuvolosa sta pian piano sorvolando le regioni del basso Tirreno e del sud. Queste nubi sono il frutto di un flusso atlantico mai domo, che continua imperterrito ad attraversare il Mediterraneo portando umidità e anche maltempo.

METEO 7 GENNAIO 2021 | Tempo in graduale peggioramento su Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e basso Molise: qui arriveranno addensamenti sempre più compatti e anche piogge sparse, fortunatamente non forti. Nubi in aumento anche su tutto il centro Italia e Calabria ma senza fenomeni. Stabile al nord dove spunterà anche il Sole specie nel primo pomeriggio.

Il miglioramento sul centro-nord è solo illusorio, considerando che nel week-end arriverà una nuova intensa perturbazione atlantica carica di piogge e anche nevicate fino a bassissima quota.

Allo stesso tempo il sud sarà investito in pieno da un richiamo d’aria calda africana, innescata proprio da questa perturbazione. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

Gelo e neve invaderanno a breve l’est Europa, inizia il vero inverno?

A cura di Raffaele Laricchia

