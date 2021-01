Previsioni meteo: prossima settimana parte con FREDDO e ancora maltempo

Maltempo senza fine? Piogge e nevicate nel week-end e anche a inizio settimana. Freddo anche al sud da lunedì.

Siamo alle porte di un diffuso guasto del tempo che ci accompagnerà per buona parte del week-end: una forte perturbazione atlantica, ora situata in Spagna dove troviamo nevicate fino a bassa quota, si muoverà verso l’Italia nelle prossime ore dove arrecherà piogge e temporali. Già ora sta piovendo su Campania, Puglia, Molise, Basilicata, ma si tratta di un’altra debole perturbazione che si esaurirà a breve.

FORTE MALTEMPO E ANCHE CLIMA PIU’ CALDO | La bassa pressione in avvicinamento dalla Spagna innescherà un poderoso richiamo caldo dal nord Africa, destinato ad investire tutto il sud e parzialmente il centro Italia.

Tra sabato e domenica, infatti, ci aspettiamo un netto aumento delle temperature, tanto che potranno superare i 20°C su Salento, Calabria e Sicilia. Temperature in aumento anche su Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, in modo più contenuto.

Discorso diverso per Toscana, Umbria, Marche e tutto il nord: qui l’aria calda avrà poca influenza e le temperature pertanto non subiranno grosse variazioni. Continuerà a far freddo e la neve potrà cadere fino a bassa quota.

La neve scenderà con alta probabilità su Toscana settentrionale, pesarese ed Emilia Romagna fino a quote bassissime. Neve in collina su Marche centro-meridionali, Toscana centro-meridionale e Umbria.

INIZIO DI SETTIMANA ANCORA COL MALTEMPO | La prossima settimana partirà ancora con una nota dolente: nubi, piogge e nevicate saranno ben presenti su tante nostre regioni, soprattutto al centro-sud.

Il “richiamo caldo” si esaurirà e pertanto le temperature torneranno a scendere in modo netto su tutto il Meridione. La neve continuerà a scendere a bassa quota al centro Italia, mentre tornerà sui 900-1000 metri tra Campania, Puglia e Basilicata.

Ombrelli aperti su coste e pianure di Sicilia, Sardegna, Calabria, Lazio, Puglia, Molise Abruzzo.

Graduale miglioramento invece al nord dove tornerà anche il Sole, in un contesto molto freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

