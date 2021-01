Freddo e neve in Spagna, Madrid sommersa di bianco [FOTO]

Super nevicata su Madrid, oltre 30 cm nella capitale spagnola. Nevicata storica, le immagini.

Una forte irruzione d’aria fredda di origine artica sta invadendo la penisola iberica e l’Africa nord-occidentale, dove sta portando non solo maltempo ma anche nevicate fino a quote piuttosto basse. Le colline spagnole stanno ricevendo, in queste ore, la più importante nevicata degli ultimi decenni! Vi abbiamo mostrato poco fa le prime immagini da Madrid totalmente ricoperta da oltre 30 cm di neve fresca.

La capitale spagnola è situata attorno ai 700 metri sul livello del mare, ma nonostante questo suo pregio non è molto abituata a nevicata così importanti. Su Madrid continua a nevicate ininterrottamente e l’accumulo punta agevolmente i 40 cm: si tratta della più grande nevicata dagli inizi degli anni settanta.

È proprio questa la perturbazione che sta causando un sensibile aumento delle temperature al sud Italia: ve ne abbiamo parlato qui.

A cura di Raffaele Laricchia

