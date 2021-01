Meteo: forte perturbazione in arrivo con neve e pioggia. Sferzata “calda” al sud

Ondata di maltempo in atto, torna la neve a bassa quota al centro. Rimonta CALDA al sud, le previsioni meteo.

Una nuova forte perturbazione atlantica sta invadendo la nostra penisola e soprattutto le regioni centrali. Un lungo corridoio di aria instabile si protrae dalla Spagna sin sullo Stivale, dove porta nubi, piogge e nevicate a bassa quota.

Come si evince dal satellite, la parte più intensa della perturbazione coinvolge proprio il centro Italia, mentre il sud si ritrova sotto il “richiamo caldo” della perturbazione.

METEO 9 GENNAIO 2021 | Tempo perturbato per tutta la giornata al centro Italia: piogge diffuse su Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria. Nevicate fino a quote bassissime su Toscana settentrionale (specie lucchese, pistoiese, fiorentino), Marche settentrionali (pesarese), Umbria settentrionale. Neve oltre 800-1000 metri su Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo, Molise, in aumento da stasera oltre 1400 metri.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Più stabile al nord dove avremo cieli nuvolosi ma senza fenomeni. Improvviso aumento termico al sud a causa dell’arrivo di aria più calda dal nord Africa. Temperature fino a 25°C in Sicilia, 20°C in Calabria. Da stasera temperature in aumento anche su Basilicata, Campania e Puglia. Piovaschi sparsi al Meridione specie dal pomeriggio.

Anche la prossima settimana partirà col maltempo e anche clima più freddo, LEGGI QUI >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook