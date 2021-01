Abruzzo: gruppo di escursionisti dispersi a Campo Imperatore, salvati dal battipista

Escursionisti dispersi a Campo Imperatore, salvati dal battipista. Sfidato il maltempo in alta montagna.

Nonostante le pessime condizioni meteorologiche ormai presenti da giorni sull’Abruzzo e soprattutto in Appennino, un gruppo di cinque escursionisti ha sfidato il maltempo muovendosi nella zona di Campo Imperatore a oltre 2000 metri di quota. Da quanto riferito dagli escursionisti, pare che abbiano deciso di attraversare la piana di Campo Imperatore per poi risalire alla Fossa di Paganica, non riuscendoci a causa della visibilità molto scarsa e del maltempo presente.

Dopo che gli escursionisti sono stati dati per dispersi sono stati allertati Vigili del Fuoco e Carabinieri, che a loro volta hanno messo in allerta gli operatori del centro turistico del Gran Sasso. L’operazione di salvataggio è stata condotta in simbiosi con la Prefettura.

Da Campo Imperatore si è messo in viaggio il battipista con a bordo un Tecnico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e un Finanziera, mentre altri tecnici del CNSAS hanno seguito le orme del battipista con gli sci da alpinismo.

Fortunatamente gli escursionisti sono stati ritrovati sani e salvi, seppur infreddoliti.

A cura di Raffaele Laricchia

