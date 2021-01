Argentina: forte scossa di terremoto profonda su Salta, a ridosso del Cile

Forte terremoto nella notte tra Argentina e Cile, sisma estremamente profondo.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Argentina nella notte di oggi 10 gennaio 2021, esattamente alle 04.54 italiane, ovvero le 00.54 all’epicentro. La zona colpita è quella nord-orientale del Paese, a ridosso del confine col Cile.

Secondo i dati del centro sismico americano (USGS) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.1, mentre l’ipocentro è stato individuato ad oltre 200 km di profondità . Epicentro poco a nord-est di Salta e San Salvador de Jujuy, nella riserva naturale Los Flamencos. Il terremoto è stato molto profondo e questo ha smorzato nettamente l’intensità del terremoto. Grazie a questo fattore, non ci sono stati danni a cose o persone.

Il terremoto è stato avvertito in tutta l’Argentina settentrionale, nel Cile settentrionale, in Bolivia e Paraguay.

A cura di Raffaele Laricchia

